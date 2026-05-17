LIVE Italia-Slovacchia Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | manca poco all’inizio del secondo impegno degli azzurri

Alle 12.00 si è aperto il secondo match degli azzurri nel torneo mondiale di hockey su ghiaccio 2026. La squadra guidata dall’allenatore finlandese ha già disputato una partita, perdendo 0-6 contro una delle favorite, la nazionale canadese. La gara si sta svolgendo in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili online. La sfida contro la squadra slovacca rappresenta il secondo impegno degli italiani nella manifestazione, che si sta svolgendo in un clima di grande attesa.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.00 La Nazionale di Jukka Jalonen ieri ha esordito nella competizione, perdendo per 0-6 contro la fortissima formazione del Canada, la netta favorita per la vittoria finale. 11.58 Buongiorno amici di OA Sport, manca sempre meno all’inizio del secondo match degli azzurri ai Mondiali di hockey. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e Slovacchia, valido per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di hockey su ghiaccio che si stanno disputando in Svizzera. Gli azzurri dell’head coach Jukka Jalonen non hanno potuto iniziare al meglio visto che l’avversario affrontato all’esordio della competizione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Slovacchia, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: manca poco all’inizio del secondo impegno degli azzurri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video LITALIA di HOCKEY saluta la Milano Santagiulia Arena dopo la partita con la Svezia Sullo stesso argomento LIVE Italia-Slovacchia, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: secondo impegno per gli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e... LIVE Italia-Slovacchia, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: secondo impegno per le azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Slovacchia, match valido per la seconda... Mondiali Top Division 2026: Italia al debutto con il Canada sabato, domenica la Slovacchia. Analisi delle avversarie e numeri, con le date degli ultimi successi azzurri su entrambe hockeyitalia21.com/2026/05/14/mon… x.com Italia-Slovacchia oggi, Mondiali hockey ghiaccio 2026: orario, tv, programma, streamingDopo la gara giocata ieri contro il Canada, la nazionale italiana di hockey su ghiaccio è pronta a tornare in pista per il suo secondo impegno ai Mondiali ... oasport.it LIVE Italia-Canada 0-6, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: nordamericani incontenibili. Azzurri comunque coraggiosi, ora la SlovacchiaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Italia e Canada, ... oasport.it