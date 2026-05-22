LIVE Italia-Serbia Amichevole volley femminile in DIRETTA | manca poco all’inizio del match amichevole

Tra circa venti minuti prende il via l’amichevole di volley femminile tra le squadre nazionali italiana e serba. La partita si svolge in diretta e gli appassionati possono aggiornarsi sui risultati e sugli eventi in tempo reale cliccando sul link dedicato. Le due formazioni si preparano a scendere in campo, con i giocatori pronti a dare il massimo in questa sfida amichevole che si svolge in un contesto di confronto tra nazionali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.40 Buonasera amici di OA Sport, mancano venti minuti all’inizio del match tra Italia e Serbia. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live dell’amichevole tra la l’ Italia e la Serbia, con la Nazionale femminile di pallavolo del commissario tecnico Julio Velasco che sta continuando a lavorare in vista degli impegni estivi che partiranno con la Volleyball Nations League e che si concluderanno con gli Europei. La rosa delle azzurre vede un gruppo sperimentale, con Velasco che sta sfruttando questo periodo con la stagione dei club appena conclusa per far rifiatare le sue big e per vedere all’opera molte giovani esordienti della Nazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Italia-Francia 3-0: gli highlights | Amichevole volley femminile

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