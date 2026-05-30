L’Italia ha battuto il Belgio 3-2 in un’amichevole di pallavolo femminile. La partita si è conclusa con un successo in rimonta per le azzurre. La cronaca di OA Sport termina qui.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.30 Termina qui questa cronaca testuale di OA Sport in Diretta e in Live del match tra l’Italia e il Belgio di pallavolo femminile. Grazie mille per averci seguito e fatto compagnia nel corso di questo evento, buona continuazione di serata a tutti! 23.28 L’Italia di Ferdinando De Giorgi tornerà in campo domani alle 17.30 per sfidare ancora una volta la Turchia, battuta poche ore fa per 3-0. 23.26 Abbiamo giocato un match a doppie facce, con gli azzurri che a tratti non hanno giocato bene mentre in altre situazioni hanno cacciato il giusto carattere per rimontare e chiudere la partita con un tie-break semplicemente dominato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Belgio 3-2, Amichevole volley in DIRETTA: che vittoria degli azzurri, successo in rimonta contro i diavoli rossi

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Italy vs Belgium Epic Volleyball Battle Highlights

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In Italia il divario salariale di genere è tra i più bassi dell'Ue. Gli uomini guadagnano il 5,3% in più, contro una media dell'11,1%. Sotto l'Italia solo Lussemburgo, Belgio e Romania. Germania 15,6%, Francia 11,8%, Spagna 7,3%. Più alto in Estonia 18,8%. x.com

Grazie ai nostri quattro amici in Belgio, Portogallo, Italia e Bulgaria. Vi vogliamo bene! reddit

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