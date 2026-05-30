CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-20 Pipe di Porro! Occhio alla rimonta degli azzurri! 17-20 Ancora Kamil, diagonale potentissima da seconda linea. 16-20 Esce il servizio dell’azzurro. 16-19 Ace di Rychlicki!! 15-19 Mani fuori di Gargiulo dal primo tempo. 14-19 Mati pesta la riga, fallo. 14-18 Che attacco di Bottolo che spara la pipe. 13-18 Sbaglia anche Bottolo. 13-17 Altro errore dai nove metri per i diavoli rossi. 12-17 Passa la palla di Rotty da posto quattro. 12-16 Spallata di Dermaux con l’attacco in zero. 12-15 Rychlicki trova la diagonale da posto due. 11-15 Sbaglia anche Gargiulo. 11-14 In rete il servizio del belga. 10-14 Mani fuori per Dermaux. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Belgio 1-1, Amichevole volley in DIRETTA: gli azzurri puntano alla rimonta nel terzo set, 10-13

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Italy vs Belgium Epic Volleyball Battle Highlights

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In Italia il divario salariale di genere è tra i più bassi dell'Ue. Gli uomini guadagnano il 5,3% in più, contro una media dell'11,1%. Sotto l'Italia solo Lussemburgo, Belgio e Romania. Germania 15,6%, Francia 11,8%, Spagna 7,3%. Più alto in Estonia 18,8%. x.com

Grazie ai nostri quattro amici in Belgio, Portogallo, Italia e Bulgaria. Vi vogliamo bene! reddit

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