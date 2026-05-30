LIVE Italia-Belgio 2-2 Amichevole volley in DIRETTA | azzurri vicini alla vittoria dopo cinque set di battaglia 10-4

Notizia in breve

Durante un'amichevole di pallavolo tra Italia e Belgio, il punteggio è arrivato 2-2 dopo cinque set. Gli azzurri hanno segnato un ace con Bottolo, portandosi avanti 11-4, e successivamente Luca Porro ha messo a segno una schiacciata. Il Belgio ha tentato di reagire con una diagonale di Dermaux, ma il muro di Paolo Porro ha fermato un attacco avversario. Reggers ha commesso un errore, aumentando il vantaggio italiano.