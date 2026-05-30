LIVE Italia-Belgio 2-2 Amichevole volley in DIRETTA | azzurri vicini alla vittoria dopo cinque set di battaglia 10-4

Da oasport.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante un'amichevole di pallavolo tra Italia e Belgio, il punteggio è arrivato 2-2 dopo cinque set. Gli azzurri hanno segnato un ace con Bottolo, portandosi avanti 11-4, e successivamente Luca Porro ha messo a segno una schiacciata. Il Belgio ha tentato di reagire con una diagonale di Dermaux, ma il muro di Paolo Porro ha fermato un attacco avversario. Reggers ha commesso un errore, aumentando il vantaggio italiano.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11-4 Ace di Bottoloooo! Time-out del Belgio. 10-4 Schiacciata di prima intenzione di Luca Porroooooo!! 9-4 Esce la diagonale di Dermaux!! 8-4 MAMMA MIA CHE MURO DI PAOLO PORROOOOOO!!! 7-4 Sbaglia anche Reggers. 6-4 In rete il servizio di Rychlicki. Time-out del Belgio. 6-3 Diagonale sublime di Bottolo da posto quattro! 5-3 Il nastro respinge il servizio di Dermaux. 4-3 Mani fuori di Reggers. 4-2 Primo tempo di Gargiulo!! 3-2 Dermaux piazza la diagonale da posto due. 3-1 Pipe di Porro!! 2-1 C’è il tocco del muro anche su questa parallela di Rychlicki. 1-1 In rete il servizio di Paolo Porro. 1-0 Partiamo avanti noi con la parallela di Rychlicki. 🔗 Leggi su Oasport.it

live italia belgio 2 2 amichevole volley in diretta azzurri vicini alla vittoria dopo cinque set di battaglia 10 4
© Oasport.it - LIVE Italia-Belgio 2-2, Amichevole volley in DIRETTA: azzurri vicini alla vittoria dopo cinque set di battaglia, 10-4
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Italy vs Belgium Epic Volleyball Battle Highlights

Video Italy vs Belgium Epic Volleyball Battle Highlights

Notizie e thread social correlati

LIVE Italia-Belgio 1-1, Amichevole volley in DIRETTA: gli azzurri puntano alla rimonta nel terzo set, 10-13Nel terzo set, gli azzurri si trovano sotto 10-13, ma riescono a ridurre lo svantaggio con un attacco di Porro.

LIVE Italia-Belgio 0-1, Amichevole volley in DIRETTA: ottimo inizio degli azzurri nel secondo set, 8-3L’Italia ha ripreso bene nel secondo set dell’amichevole di volley contro il Belgio, portandosi avanti 8-3.

Temi più discussi: Dove vedere in tv Italia-Belgio, amichevole volley: orario, programma, streaming; Oggi il test match Italia-Belgio a Verona: orario e dirette Tv e Streaming; La programmazione pallavolo di DAZN: guarda i match live e on demand; Riepilogo Giornata 1 di EURO Under 17: vincono Italia e Danimarca.

Italia-Belgio diretta volley: segui l'amichevole degli azzurri di De Giorgi LIVEI campioni del mondo in carica sfidano i ragazzi del ct Zanini nel test match del 'PalaMagis' di Verona: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Italia-Belgio stasera in tv, amichevole volley: orario, canale, programma, streamingVerona rappresenta già un test più indicativo per capire a che punto sia il percorso di crescita della nuova Italia di Ferdinando De Giorgi. Dopo aver ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web