LIVE Italia-Belgio 2-2 Amichevole volley in DIRETTA | azzurri vicini alla vittoria dopo cinque set di battaglia 10-4
Durante un'amichevole di pallavolo tra Italia e Belgio, il punteggio è arrivato 2-2 dopo cinque set. Gli azzurri hanno segnato un ace con Bottolo, portandosi avanti 11-4, e successivamente Luca Porro ha messo a segno una schiacciata. Il Belgio ha tentato di reagire con una diagonale di Dermaux, ma il muro di Paolo Porro ha fermato un attacco avversario. Reggers ha commesso un errore, aumentando il vantaggio italiano.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11-4 Ace di Bottoloooo! Time-out del Belgio. 10-4 Schiacciata di prima intenzione di Luca Porroooooo!! 9-4 Esce la diagonale di Dermaux!! 8-4 MAMMA MIA CHE MURO DI PAOLO PORROOOOOO!!! 7-4 Sbaglia anche Reggers. 6-4 In rete il servizio di Rychlicki. Time-out del Belgio. 6-3 Diagonale sublime di Bottolo da posto quattro! 5-3 Il nastro respinge il servizio di Dermaux. 4-3 Mani fuori di Reggers. 4-2 Primo tempo di Gargiulo!! 3-2 Dermaux piazza la diagonale da posto due. 3-1 Pipe di Porro!! 2-1 C’è il tocco del muro anche su questa parallela di Rychlicki. 1-1 In rete il servizio di Paolo Porro. 1-0 Partiamo avanti noi con la parallela di Rychlicki. 🔗 Leggi su Oasport.it
Italy vs Belgium Epic Volleyball Battle Highlights
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