LIVE Italia-Belgio 1-2 Amichevole volley in DIRETTA | azzurri chiamati a rimontare nel quarto set 12-16

Da oasport.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia sta affrontando il Belgio in un’amichevole di volley, con il punteggio di 1-2. Nel quarto set, gli azzurri devono rimontare, con il punteggio attuale di 12-16. Durante il match, Sanguinetti ha realizzato un muro decisivo, mentre Gargiulo ha segnato il primo tempo. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in diretta.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-20 Che muro di Sanguinetti! 17-20 Primo tempo di Gargiulo. 16-20 Luca Porro manda in rete il servizio. 16-19 Grandissima diagonale di Porro. 15-19 Ancora un muro del Belgio, Rychlicki viene bloccato dalla prima linea avversaria. 15-18 Dermaux manda fuori la parallela da seconda linea. 14-18 In rete la battuta di D’Heer. 13-18 Esce di pochissimo il servizio di Sanguinetti. 13-17 Questa volta il servizio del belga non trova il campo. 12-17 Ace di Reggers. Time-out di De Giorgi. 12-16 Male in copertura gli azzurri. 12-15 Invasione del centrale azzurro. 12-14 Primo tempo potente di Sanguinetti. 11-14 Sbaglia anche Rychlicki. 🔗 Leggi su Oasport.it

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