LIVE Italia-Belgio 1-2 Amichevole volley in DIRETTA | azzurri chiamati a rimontare nel quarto set 12-16

Notizia in breve

L’Italia sta affrontando il Belgio in un’amichevole di volley, con il punteggio di 1-2. Nel quarto set, gli azzurri devono rimontare, con il punteggio attuale di 12-16. Durante il match, Sanguinetti ha realizzato un muro decisivo, mentre Gargiulo ha segnato il primo tempo. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in diretta.