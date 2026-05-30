LIVE Italia-Belgio 1-2 Amichevole volley in DIRETTA | azzurri chiamati a rimontare nel quarto set 12-16
L’Italia sta affrontando il Belgio in un’amichevole di volley, con il punteggio di 1-2. Nel quarto set, gli azzurri devono rimontare, con il punteggio attuale di 12-16. Durante il match, Sanguinetti ha realizzato un muro decisivo, mentre Gargiulo ha segnato il primo tempo. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-20 Che muro di Sanguinetti! 17-20 Primo tempo di Gargiulo. 16-20 Luca Porro manda in rete il servizio. 16-19 Grandissima diagonale di Porro. 15-19 Ancora un muro del Belgio, Rychlicki viene bloccato dalla prima linea avversaria. 15-18 Dermaux manda fuori la parallela da seconda linea. 14-18 In rete la battuta di D’Heer. 13-18 Esce di pochissimo il servizio di Sanguinetti. 13-17 Questa volta il servizio del belga non trova il campo. 12-17 Ace di Reggers. Time-out di De Giorgi. 12-16 Male in copertura gli azzurri. 12-15 Invasione del centrale azzurro. 12-14 Primo tempo potente di Sanguinetti. 11-14 Sbaglia anche Rychlicki. 🔗 Leggi su Oasport.it
Italy vs Belgium Epic Volleyball Battle Highlights
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Test match Italia - Belgio Italia 1 Belgio 1 2° Set Live : 25 - 22 Nel primo commento trovate tutte le info per guardare il match in DIRETTA SUL CANALE RAI facebook
In Italia il divario salariale di genere è tra i più bassi dell'Ue. Gli uomini guadagnano il 5,3% in più, contro una media dell'11,1%. Sotto l'Italia solo Lussemburgo, Belgio e Romania. Germania 15,6%, Francia 11,8%, Spagna 7,3%. Più alto in Estonia 18,8%. x.com
Grazie ai nostri quattro amici in Belgio, Portogallo, Italia e Bulgaria. Vi vogliamo bene! reddit
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