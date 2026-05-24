LIVE Italia-Polonia 1-1 Amichevole volley femminile in DIRETTA | ottima partenza nel terzo set per le azzurre 6-1
Le azzurre hanno iniziato il terzo set con un parziale di 6-1, dimostrando una buona partenza. Dopo aver subito un muro, hanno risposto con un punto di Marchesini. La Polonia ha ridotto lo svantaggio a 7-2 con un'azione di Sieradzka, che ha passato la parallela da posizione due.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-2 Ancora un muro per Marchesini! 6-2 Passa la parallela di Sieradzka da posto due. 6-1 Attacco vincente delle biancorosse. 6-0 Ancora un errore in attacco per la Polonia. Time-out Lavarini. 5-0 Esce la diagonale da posto due delle biancorosse. 4-0 Al secondo tentativo Antropova chiude la schiacciata a fil di nastro. 3-0 Ancora un muro dell’Italia, questa volta è di Antropova! 2-0 MURO DI MARCHESINI! 1-0 Primo tempo di Marchesini! 18-25 La Polonia pareggia immediatamente! Il parziale termina con la ricezione sbagliata da Antropova. 18-24 Non trova il campo il muro di Manfredini. 18-23 Rosicchiamo un altro punto con la diagonale di Antropova che atterrà in posto sei. 🔗 Leggi su Oasport.it
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