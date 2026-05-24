LIVE Italia-Polonia 1-1 Amichevole volley femminile in DIRETTA | ottima partenza nel terzo set per le azzurre 6-1

Notizia in breve

Le azzurre hanno iniziato il terzo set con un parziale di 6-1, dimostrando una buona partenza. Dopo aver subito un muro, hanno risposto con un punto di Marchesini. La Polonia ha ridotto lo svantaggio a 7-2 con un'azione di Sieradzka, che ha passato la parallela da posizione due.