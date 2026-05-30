LIVE Italia-Belgio 0-1 Amichevole volley in DIRETTA | gli azzurrini allungano il vantaggio nel secondo set 11-4

Notizia in breve

Nel secondo set dell’amichevole di pallavolo tra Italia e Belgio, gli azzurrini hanno allungato il vantaggio portandosi sul 11-4. Successivamente, un muro di Luca Porro ha portato il punteggio a 21-15, mentre un attacco vincente degli italiani ha consolidato il punteggio a 20-15. La partita è in corso e i punteggi vengono aggiornati in tempo reale.