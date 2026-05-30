LIVE Italia-Belgio 0-1 Amichevole volley in DIRETTA | gli azzurrini allungano il vantaggio nel secondo set 11-4

Da oasport.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel secondo set dell’amichevole di pallavolo tra Italia e Belgio, gli azzurrini hanno allungato il vantaggio portandosi sul 11-4. Successivamente, un muro di Luca Porro ha portato il punteggio a 21-15, mentre un attacco vincente degli italiani ha consolidato il punteggio a 20-15. La partita è in corso e i punteggi vengono aggiornati in tempo reale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21-15 Muro di Luca Porro. 20-15 Attacco vincente degli azzurri. 19-15 Mani fuori potente di Perin. 19-14 Primo tempo potente di Sanguinetti. 18-14 Non passa il servizio di Bottolo. 18-13 Altra ottima diagonale di Bovolenta dalla zero. 17-13 L’attacco di Perin esce ma c’è l’invasione dell’Italia. 17-12 Esce il servizio di Bovolenta. 17-11 Reggers ci arriva ma non può tenere su la diagonale di Bottolo da posto quattro. 16-11 Mani fuori di Reggers dalla pipe. 16-10 Diagonale perfetta di Darmaux da posto due. 16-9 Vola via il servizio di Darmaux. 15-9 Accompagnata di Bottolo. 15-8 Grande attacco di Reggers da posto quattro in diagonale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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