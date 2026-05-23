LIVE Italia-Turchia 1-1 Amichevole volley femminile 2026 in DIRETTA | pareggio immediato delle turche le Azzurre perdono 20-25 il 2° set
Nel secondo set dell’amichevole di volley femminile tra Italia e Turchia, le turche hanno pareggiato il punteggio con un punto segnato da Erkek, che ha concluso con una parallela da posto quattro. Dopo questa azione, le turche sono passate in vantaggio, portando il punteggio a 20-25. L’incontro è in corso e si può seguire la diretta aggiornando la pagina.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-1 Erkek sblocca la Turchia con una bellissima parallela da posto quattro. 5-0 Antropova mura addosso a Basyoncu, quinto blocco di squadra del match per l’Italia. 4-0 Colpo piazzato in diagonale di Antropova da posto quattro. 3-0 Ancora Marchesini, questa volta con il primo tempo! Che impatto della classe 2006. 2-0 Grandissimo muro di Marchesini, rimasta in campo dopo la fine del secondo set al posto di Meli. 1-0 Inizia bene il terzo parziale, ottima diagonale di Adigwe da posto due: ottavo punto per lei. 20-25 Secondo set alle turche! Il parziale termina con l’errore al servizio di Antropova. 20-24 Primo tempo di Marchesini. 🔗 Leggi su Oasport.it
Italia-Francia 3-0: gli highlights | Amichevole volley femminile
Notizie e thread social correlati
LIVE Italia-Turchia 1-0, Amichevole volley femminile 2026 in DIRETTA: le Azzurre vincono 25-23 il primo set, buon impatto per AntropovaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-4 Pasticcio dell’Italia, con Nervini che si accorge troppo tardi della palla per intervenire.
LIVE Italia-Turchia 0-0, Amichevole volley femminile 2026 in DIRETTA: le giovani Azzurre si avvicinano al primo set, 20-17CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-18 E invece è fuori, esce dal campo il muro di Manfredini.
Temi più discussi: LIVE Italia-Turchia, Amichevole volley femminile 2026 in DIRETTA: test dal sapore di finale mondiale; Disponibili i biglietti per le prime gare in Italia degli azzurri; A Genova in campo le azzurre di Velasco, torna la sfida Italia-Turchia: Antropova schiacciatrice; La programmazione pallavolo di DAZN: guarda i match live e on demand.
Test match Italia - Turchia Italia 1 Turchia 0 1° Set Live : 25 - 2 Nel primo commento trovate tutte le info per guardare il match in DIRETTA SUL CANALE RAI facebook
Si è svolta a Roma la IV riunione della Commissione congiunta sulla cooperazione di Polizia tra Italia e Turchia per affrontare i temi della lotta congiunta al terrorismo nonché al traffico di droga e di migranti di natura transnazionale. poliziadistato.it/articolo/156 x.com
Italia-Turchia diretta volley femminile: segui l'amichevole delle azzurre di Velasco LIVELe campionesse mondiali e olimpiche scendono in campo a Genova per il secondo appuntamento dell''AIA AeQuilibrium Cup Women Elite 2026': tutti gli aggiornamentin in tempo reale ... corrieredellosport.it
LIVE Italia-Turchia 1-0, Amichevole volley femminile 2026 in DIRETTA: Azzurre confuse e distratte nel secondo set, 7-13CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24-23 Scambio lungo, lo vince la Turchia con il muro italiano che non trattiene l'attacco da posto quattro. oasport.it
Se Costantinopoli fosse stata della Grecia, sarebbe diventata una megacittà? (impressionante come la Turchia abbia fatto crescere la città fino a diventare la città più popolosa d'Europa. 15M abitanti) reddit