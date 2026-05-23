LIVE Italia-Turchia 1-1 Amichevole volley femminile 2026 in DIRETTA | pareggio immediato delle turche le Azzurre perdono 20-25 il 2° set

Da oasport.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel secondo set dell’amichevole di volley femminile tra Italia e Turchia, le turche hanno pareggiato il punteggio con un punto segnato da Erkek, che ha concluso con una parallela da posto quattro. Dopo questa azione, le turche sono passate in vantaggio, portando il punteggio a 20-25. L’incontro è in corso e si può seguire la diretta aggiornando la pagina.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-1 Erkek sblocca la Turchia con una bellissima parallela da posto quattro. 5-0 Antropova mura addosso a Basyoncu, quinto blocco di squadra del match per l’Italia. 4-0 Colpo piazzato in diagonale di Antropova da posto quattro. 3-0 Ancora Marchesini, questa volta con il primo tempo! Che impatto della classe 2006. 2-0 Grandissimo muro di Marchesini, rimasta in campo dopo la fine del secondo set al posto di Meli. 1-0 Inizia bene il terzo parziale, ottima diagonale di Adigwe da posto due: ottavo punto per lei. 20-25 Secondo set alle turche!  Il parziale termina con l’errore al servizio di Antropova. 20-24 Primo tempo di Marchesini. 🔗 Leggi su Oasport.it

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