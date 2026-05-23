LIVE Italia-Turchia 1-1 Amichevole volley femminile 2026 in DIRETTA | pareggio immediato delle turche le Azzurre perdono 20-25 il 2° set

Notizia in breve

Nel secondo set dell’amichevole di volley femminile tra Italia e Turchia, le turche hanno pareggiato il punteggio con un punto segnato da Erkek, che ha concluso con una parallela da posto quattro. Dopo questa azione, le turche sono passate in vantaggio, portando il punteggio a 20-25. L’incontro è in corso e si può seguire la diretta aggiornando la pagina.