LIVE Conegliano-Milano 0-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | troppi errori delle venete la Numia vince il primo set 20-25

Nel primo set della sfida di volley femminile tra Conegliano e Milano, la squadra ospite si è imposta con un punteggio di 25-20. Le venete hanno commesso diversi errori che hanno permesso alle avversarie di mantenere il vantaggio. La partita è ancora in corso, con aggiornamenti in tempo reale sui punteggi e le azioni più intense. I tifosi sono ancora attivi sui social, seguendo l’andamento del match.

20-25 Il primo tempo di Kurtagic chiude un primo set che ha visto sempre la Numia davanti ma a fare la differenza sono stati gli otto errori al servizio di Conegliano 17-20 Gabiiiiiiiiiiiiii! Che azione! La brasiliana chiude con una palla spinta a due mani ma che difese e che spettacolo! 17.55: Guardando a gara-3, diversi saranno gli aspetti determinanti. La battuta di Conegliano resta un’arma fondamentale: quando riesce a mettere sotto pressione la ricezione avversaria, il gioco di Milano diventa più prevedibile e meno efficace. Le lombarde dovranno quindi trovare maggiore equilibrio, soprattutto in fase offensiva, cercando di supportare con continuità il contributo di Paola Egonu e distribuire meglio le responsabilità in attacco.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Conegliano-Milano 0-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: troppi errori delle venete, la Numia vince il primo set, 20-25 Notizie correlate LIVE Conegliano-Milano 1-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 25-20 le venete si prendono il primo set!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 Zhu prova il lungo linea da posto 4, ma la palla è larga. Leggi anche: LIVE Busto Arsizio-Conegliano 0-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: venete senza troppi problemi anche nel secondo set, 17-25 Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: LIVE Milano-Conegliano 0-3, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: netta vittoria delle pantere; Conegliano, hurrà al tie-break in gara-1 per lo Scudetto: rivivi il LIVE; GARA3 DI FINALE SCUDETTO PER LE PANTERE: DOMENICA SPETTACOLO IN UN PALAVERDE ESAURITO SANTARELLI: SARA’ DURISSIMA, MA VOGLIAMO FARE UN REGALO AI NOSTRI FANTASTICI TIFOSI (h. 18 diretta RAI SPORT e DAZN); Finale, Gara 2 | Numia Vero Volley Milano - Prosecco Doc Imoco Conegliano Serie A1 Tigotà. DIRETTA | Conegliano Milano (risultato 0-0) video streaming Rai: siamo in campo per gara-3! (19 aprile 2026)Diretta Conegliano Milano streaming video Rai: primo match point scudetto per la Imoco, che in gara-3 della finale scudetto torna al PalaVerde. ilsussidiario.net LIVE Conegliano-Milano 0-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: troppie errori delle venete, la Numia vince il primo set, 20-25CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara3 dei playoff di serie A1 femminile di volley tra Prosecco Doc ... oasport.it Volley donne, in campo Conegliano-Milano: gara tre, decisiva per le venete. Diretta su Rainews.it facebook Pallavolo A1F Scudetto - Conegliano ad un passo dallo scudetto n.9, ma Milano ancora non si è arresa x.com