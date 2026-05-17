LIVE Italia-Slovacchia 0-0 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | inizia il secondo match degli azzurri
Alle 14:08 si è aperto il secondo incontro degli azzurri ai Mondiali di hockey su ghiaccio del 2026, con il risultato ancora fermo sullo 0-0 tra Italia e Slovacchia. La prima fase della partita è apparsa frammentata, ma l’Italia può ritenersi soddisfatta di aver iniziato bene la gara, mostrando determinazione e compattezza in un match che si sta svolgendo in diretta. La partita prosegue con entrambe le squadre impegnate in un scambio di occasioni e tentativi di sbloccare il punteggio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:08 Fase spezzettata della prima frazione, l’Italia deve essere contenta di un ottimo inizio gara. 16:02 Doppia occasione per la Slovacchia! Quella più pericolosa è di Liska che solo davanti a Smith si va ipnotizzare dal nostro portiere. 17:19 Tiro da fuori per Martinger che viene bloccato. Il nostro numero 22 poteva cercare altre soluzioni ma la voglia di sbloccare la gara è tanta. 18:24 Pericolosi anche gli azzurri con Segafredo che cerca la via del gol ma viene bloccato da un ottimo Rabcan. 19:13 Subito aggressiva la Slovacchia che va vicina alla rete con Fasko-Rudas! Ci salviamo. INIZIA IL MATCH 12. 🔗 Leggi su Oasport.it
Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, partita di hockey su ghiaccio, Svezia - Italia
Sullo stesso argomento
Leggi anche: LIVE Italia-Slovacchia, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: manca poco all’inizio del secondo impegno degli azzurri
LIVE Italia-Slovacchia 3-1, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: inizia il secondo periodoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9? Sgambetto di Bonafini ed Italia nuovamente in inferiorità numerica per 120 secondi.
Una coraggiosa Italia si arrende al Canada delle stelle NHL. Finisce 0-6, annullato un gol a Pietroniro. Domenica secondo match con la Slovacchia. Azzurri che lottano dal primo all'ultimo istante contro una rivale più forte ma a tratti contenuta. Tante parate d - Facebook facebook
SUZUKI ITALIA - S.P.A - Results on X | Live Posts & Updates x.com
LIVE Italia-Slovacchia, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: manca poco all’inizio del secondo impegno degli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.13 Ancora pochi minuti e inizierà la seconda sfida degli azzurri nella competizione. 12.10 L'Italia affronta ... oasport.it
Italia-Slovacchia oggi, Mondiali hockey ghiaccio 2026: orario, tv, programma, streamingDopo la gara giocata ieri contro il Canada, la nazionale italiana di hockey su ghiaccio è pronta a tornare in pista per il suo secondo impegno ai Mondiali ... oasport.it
Meta must comply with Italian law requiring it to negotiate with and fairly compensate news publishers for the the use of their content, according to a ruling by the Europe’s highest court reddit