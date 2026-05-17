LIVE Italia-Slovacchia 0-0 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | inizia il secondo match degli azzurri

Da oasport.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 14:08 si è aperto il secondo incontro degli azzurri ai Mondiali di hockey su ghiaccio del 2026, con il risultato ancora fermo sullo 0-0 tra Italia e Slovacchia. La prima fase della partita è apparsa frammentata, ma l’Italia può ritenersi soddisfatta di aver iniziato bene la gara, mostrando determinazione e compattezza in un match che si sta svolgendo in diretta. La partita prosegue con entrambe le squadre impegnate in un scambio di occasioni e tentativi di sbloccare il punteggio.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:08 Fase spezzettata della prima frazione, l’Italia deve essere contenta di un ottimo inizio gara. 16:02 Doppia occasione per la Slovacchia! Quella più pericolosa è di Liska che solo davanti a Smith si va ipnotizzare dal nostro portiere. 17:19 Tiro da fuori per Martinger che viene bloccato. Il nostro numero 22 poteva cercare altre soluzioni ma la voglia di sbloccare la gara è tanta. 18:24 Pericolosi anche gli azzurri con Segafredo che cerca la via del gol ma viene bloccato da un ottimo Rabcan. 19:13 Subito aggressiva la Slovacchia che va vicina alla rete con Fasko-Rudas! Ci salviamo. INIZIA IL MATCH 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

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