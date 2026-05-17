LIVE Italia-Slovacchia 0-0 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | inizia il secondo match degli azzurri

Alle 14:08 si è aperto il secondo incontro degli azzurri ai Mondiali di hockey su ghiaccio del 2026, con il risultato ancora fermo sullo 0-0 tra Italia e Slovacchia. La prima fase della partita è apparsa frammentata, ma l’Italia può ritenersi soddisfatta di aver iniziato bene la gara, mostrando determinazione e compattezza in un match che si sta svolgendo in diretta. La partita prosegue con entrambe le squadre impegnate in un scambio di occasioni e tentativi di sbloccare il punteggio.

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