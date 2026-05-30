LIVE Giro d' Italia | dalle 10.45 parte la 20ª tappa 200 km da Gemona del Friuli a Piancavallo
Alle 10.45 è partita la 20ª tappa del Giro d'Italia, lunga 200 km da Gemona del Friuli a Piancavallo. Jonas Vingegaard, in maglia rosa, guida la classifica generale con un vantaggio di 4 minuti e 3 secondi su Felix Gall e di 5 minuti e 4 secondi su Jai Hindley. La tappa si svolge in un percorso impegnativo, con la conclusione in salita a Piancavallo.
La classifica generale dopo la 19ª tappa: 1 VINGEGAARD Jonas Team Visma Lease a Bike 75:13:16 2 GALL Felix Decathlon CMA CGM Team, distacco 4:03 3 HINDLEY Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 5:04 4 ARENSMAN Thymen Netcompany INEOS 5:33 5 GEE-WEST Derek Lidl – Trek 6:31 6 EULÁLIO Afonso Bahrain – Victorious 7:26 7 STORER Michael Tudor Pro Cycling Team 7:508 PIGANZOLI Davide Team Visma Lease a Bike 8:299 CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 9:01 10 BERNAL Egan Netcompany INEOS 11:19 Gli orari della 20ª tappa:Partenza neutralizzata: 10.45 Partenza dal km 0: 11.00 Red Bull km: 14.57-15.24 Arrivo: 15. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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