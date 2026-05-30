LIVE Giro d' Italia | dalle 10.45 parte la 20ª tappa 200 km da Gemona del Friuli a Piancavallo

Notizia in breve

Alle 10.45 è partita la 20ª tappa del Giro d'Italia, lunga 200 km da Gemona del Friuli a Piancavallo. Jonas Vingegaard, in maglia rosa, guida la classifica generale con un vantaggio di 4 minuti e 3 secondi su Felix Gall e di 5 minuti e 4 secondi su Jai Hindley. La tappa si svolge in un percorso impegnativo, con la conclusione in salita a Piancavallo.