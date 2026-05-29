Domani si terrà la tappa del Giro d’Italia 2026 da Gemona del Friuli a Piancavallo. La corsa attraverserà un percorso montano, con partenza prevista in mattinata e conclusione nel primo pomeriggio. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva. Non ci saranno ulteriori occasioni di recupero, quindi i corridori dovranno spingere al massimo per ottenere il miglior risultato possibile.

Non ci sarà tempo per recuperare: bisognerà sfruttare le ultime energie residue per dare il tutto per tutto e provare a conquistare il miglior risultato possibile. Il Giro d’Italia, dopo aver messo agli atti il tappone dolomitico con arrivo ad Alleghe (Piani di Pezzé), riparte con la ventesima tappa, Gemona del Friuli-Piancavallo di 200 chilometri. PERCORSO. Ultimo test per chi nutre ancora ambizioni di classifica. I ciclisti affrontano una tappa lunga che propone un dislivello di 3750 metri. La corsa inizia su una strada ondulata che porta al traguardo intermedio di Forgaria nel Friuli e a Clauzetto, salita di terza categoria. A Montereale Valcellina inizia il circuito finale di circa 53 chilometri che propone la doppia scalata del Piancavallo, salita di prima categoria lunga 14,8 chilometri con pendenza media del 7,8% e punte del 14%. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Gemona del Friuli-Piancavallo: percorso, orari, tv

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