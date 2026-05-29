Penultimo appuntamento del Giro d'Italia: nella ventesima tappa i ciclisti in gara dovranno affrontare un percorso di 200 km. Ecco come si articola la tappa. Ventesima e penultima tappa, sabato 30 maggio, Gemona del Friuli 19762026-Piancavallo, 200 chilometri e 3750 metri di dislivello per gli ultimi verdetti della corsa rosa. E' una giornata tutta in Friuli, tra le province di Udine e Pordenone. La tappa presenta una prima parte ondulata che percorre la piana del Tagliamento attorno a Gemona. Ci sono le brevi salite di Forgaria nel Friuli e il Gpm di Clauzetto (km 6,9 al 5,7% medio, max 9%) che immettono nella Val Cosa da cui si raggiunge Maniago, per poi entrare a Montereale Valcellina nel circuito finale di 53 km che prevede la doppia scalata del Piancavallo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giro d'Italia 2026, il percorso della ventesima tappa: da Gemona del Friuli a Piancavallo

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Giro dItalia 2026 | Percorso, Favoriti e Analisi Completa

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