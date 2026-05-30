Durante la tappa di oggi del Giro d’Italia 2026, il ciclista ha dichiarato di voler conquistare un’altra vittoria in maglia rosa. Alle 10.36, si riferisce alle intenzioni del corridore di ottenere il quinto successo nella corsa. La gara prosegue con i ciclisti in corsa e la classifica generale aggiornata in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 10.36 Vingegaard ha dichiarato nei giorni precedenti di voler vincere un’altra tappa in maglia rosa, oggi sembra dunque il suo giorno. Il danese non ha rivali in salita, l’unico compito sarà quello di tenere la corsa sotto controllo prima di Piancavallo. 10.33 L’inizio di frazione sarà tranquillo, al km 73.6 ci sarà lo sprint inetrmedio di Forgaria del Friuli. Poco dopo il traguardo volante inizierà l’ascesa di Clauzetto (6.9 km al 5.7% medio, terza categoria). Dallo scollinamento ci saranno circa 25 km tranquilli prima dell’entrata nel circuito finale, che prevde il doppio passaggio su Piancavallo (14. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard per il quinto sigillo?

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