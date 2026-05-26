Durante la tappa di oggi del Giro d’Italia 2026, i ciclisti hanno raggiunto la salita finale. Il corridore in testa si è lanciato in una fuga e cerca di ottenere la quarta vittoria di tappa in questa edizione. La classifica generale mostra ancora un equilibrio tra i principali favoriti, mentre i ciclisti affrontano gli ultimi chilometri del percorso. La corsa continua con gli atleti impegnati sulla salita conclusiva.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 16.23 Vingegaard insegue la quarta affermazione di tappa di questa Corsa Rosa. 16.22 15 km all’arrivo. Hirt si stacca dal gruppo maglia rosa. 16.21 Nel fermarsi all’ammiraglia, Ciccone ha ormai definitivamente perso terreno da Rubio e Harper. Si è proprio rialzato. 16.20 Ciccone va a prendere una borraccia all’ammiraglia. 16.19 Solo un minuto per i battistrada. 5 km al chilometro Red Bull. 16.16 Si stacca Narvaez. Davanti restano Ciccone, Rubio e Harper. Solo 1’14” il gap sul plotone principale. 16.16 Torna davanti la Decathlon. Gall può ancora contare su ben 4 gregari. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la salita finale! Vingegaard per il poker

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Giro d'Italia 2026 Stage 10 Preview: Pure Power

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tra poco la salita finale. Vingegaard scalpita

Leggi anche: LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la salita finale verso Pila!

Temi più discussi: DIRETTA Giro d’Italia 2026 LIVE, Quattordicesima Tappa; Giro d’Italia: impresa di Bettiol, supera Leknessund in salita e trionfa in solitaria; 8 tappa Giro d'Italia 2026; LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: arriva la fuga! Dversnes Lavik beffa tre italiani, velocisti a bocca asciutta.

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita a Carì, frazione interamente in Svizzera - x.com

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la salita finale! Vingegaard per il pokerCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2026 16.24 Ciccone ripreso dal gruppo principale. 16.23 Vingegaard ... oasport.it

Giro d’Italia, in diretta la 16ª tappa: Harper davanti a Rubio, il gruppo dei migliori a meno di un minuto a 10km dall’arrivoIn diretta il Giro d'Italia, oggi la 16° tappa da Bellinzona a Carì: si parte alle ore 13:45, arrivo previsto tra le 17 e le 17:30 ... fanpage.it