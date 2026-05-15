Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026 che ha preso il via dal Blockhaus. La corsa è iniziata con alcuni corridori in fuga, tra cui due atleti che seguono da vicino il leader della classifica generale. La gara prosegue con una fase di salita impegnativa, mentre i ciclisti tentano di guadagnare posizioni e di mettere pressione sullo sfidante principale, che si trova al comando. Gli spettatori sono riuniti lungo il percorso per seguire gli sviluppi di questa tappa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 16.32 Due uomini di Vingegaard davanti. Ma arriva anche la Red Bull quasi al completo. 16.32 Zukowsky e Van der Lee ora sono insieme. A 2’26” il gruppo principale. 16.30 Zukowsky si alza sui pedali e transita per primo al chilometro Red Bull, prendendo i 6? di abbuono. 4? per Van der Lee, 2? per Sevilla. 16.29 Ci sono solo una decina di metri tra Zukowsky e Van der Lee. Anche il gruppo ha iniziato il Blockhaus. 16.28 Siamo nel chilometro Red Bull. Van der Lee prova la rimonta su Zukowsky. 16.27 Zukowsky ha staccato Van der Lee. Più indietro Sevilla. 16.27 I primi 3,5 km sono pedalabili. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: iniziato il Blockhaus! Tutti contro Vingegaard

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LIVE REACTION TAPPA 7 GIRO D'ITALIA 2026 - ARRIVA IL BLOCKHAUS!

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