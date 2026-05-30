Nella tappa odierna del Giro d’Italia 2026, il ciclista Vingegaard ha conquistato la Tripla Corona, mentre Eulalio ha staccato Piganzoli in classifica. Alla fine dello sprint, Gall si è piazzato secondo, a 1 minuto e 14 secondi da Hindley. La corsa continua con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 16.21 Gall vince lo sprint dei battuti ed è secondo a 1’14” davanti a Hindley. 16.20 Anquetil, Gimondi, Merckx, Hinault, Contador, Nibali, Froome, Vingegaard. Sono i corridori ad essersi fregiati della Tripla Corona. 16.19 Jonas Vingegaard domina a Piancavallo e vince il Giro d’Italia 2026. Il danese realizza la Tripla Corona: ha vinto Giro, Tour e Vuelta. 16.18 Ultimo chilometro. Eulalio scatta e stacca Piganzoli. Meritatissima la maglia bianca per il portoghese. 16.17 Vingegaard sta facendo il vuoto. E, ripetiamo, a nostro avviso non è al 100% del suo potenziale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard festeggia la Tripla Corona. Eulalio stacca Piganzoli

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