LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | attacca Vingegaard Piganzoli in difficoltà

Durante la tappa di oggi del Giro d’Italia 2026, un attacco è stato lanciato da Vingegaard, mentre Piganzoli ha mostrato segni di fatica. A circa le 16:01, un corridore ha accusato problemi e si è staccato dal gruppo di testa, che comprendeva anche Bernal e Arensman. La corsa è proseguita con variazioni nella classifica generale, senza ulteriori dettagli su altri movimenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 16.01 Eulalio in difficoltà, si stacca da Bernal e Arensman. Adesso la pendenza diventa più dolce. 16.00 8 km all’arrivo. Vingegaard comanda con 29? su Gall, 41? su Gee e Hindley, 55? su Eulalio, Arensman e Bernal, 1’05” su Piganzoli e Caruso. 15.59 Anche oggi Vingegaard dà la sensazione che stia pedalando con margine, diciamo all’80% del suo potenziale. 15.58 Gee e Hindley staccano Bernal, Arensman ed Eulalio. 15.57 Storer sta provando a rientrare sul gruppetto Eulalio. Piganzoli e Caruso sono a 51? dalla vetta. Dovrebbero salvare entrambi la top10. 15.57 La maglia rosa è sola al comando con 19? su Gall, 28? su un gruppetto con Bernal, Arensman, Hindley, Gee ed Eulalio. 🔗 Leggi su Oasport.it

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