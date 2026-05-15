LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Vingegaard sfianca Pellizzari e lo stacca

Oggi si disputa una tappa del Giro d’Italia 2026 che si sta svolgendo in diretta. A circa 2 chilometri dal traguardo, il ciclista Vingegaard ha superato Pellizzari, staccandolo nella fase finale della gara. La classifica generale si aggiorna in tempo reale, mentre i corridori affrontano gli ultimi metri di questa frazione. La corsa procede con intensità e sorprese, mantenendo alta l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

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