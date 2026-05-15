LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Vingegaard sfianca Pellizzari e lo stacca
Oggi si disputa una tappa del Giro d’Italia 2026 che si sta svolgendo in diretta. A circa 2 chilometri dal traguardo, il ciclista Vingegaard ha superato Pellizzari, staccandolo nella fase finale della gara. La classifica generale si aggiorna in tempo reale, mentre i corridori affrontano gli ultimi metri di questa frazione. La corsa procede con intensità e sorprese, mantenendo alta l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 17.03 2 km al traguardo. 17.03 O’Connor e Hindley raggiungono Pellizzari. Speriamo non si stacchi anche da loro. 17.02 Eulalio conserverà la maglia rosa. Al momento si trova a 2’07” da Vingegaard. 17.00 O’Connor e Hindley stanno andando a riprendere Pellizzari. Brutto colpo per il morale oggi per l’italiano, ma anche da queste scoppole si impara. Oggi ha capito quanto ancora è distante da Vingegaard. Solo con lavoro e allenamento si potrà provare a colmare il gap. 16.59 Vingegaard ha 19? su Gall, 28? su Pellizzari, 51? su Hindley e O’Connor, 1’45” su Eulalio. 🔗 Leggi su Oasport.it
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