LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Vingegaard sfianca Pellizzari e lo stacca

Da oasport.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si disputa una tappa del Giro d’Italia 2026 che si sta svolgendo in diretta. A circa 2 chilometri dal traguardo, il ciclista Vingegaard ha superato Pellizzari, staccandolo nella fase finale della gara. La classifica generale si aggiorna in tempo reale, mentre i corridori affrontano gli ultimi metri di questa frazione. La corsa procede con intensità e sorprese, mantenendo alta l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 17.03 2 km al traguardo. 17.03 O’Connor e Hindley raggiungono Pellizzari. Speriamo non si stacchi anche da loro. 17.02 Eulalio conserverà la maglia rosa. Al momento si trova a 2’07” da Vingegaard. 17.00 O’Connor e Hindley stanno andando a riprendere Pellizzari. Brutto colpo per il morale oggi per l’italiano, ma anche da queste scoppole si impara. Oggi ha capito quanto ancora è distante da Vingegaard. Solo con lavoro e allenamento si potrà provare a colmare il gap. 16.59 Vingegaard ha 19? su Gall, 28? su Pellizzari, 51? su Hindley e O’Connor, 1’45” su Eulalio. 🔗 Leggi su Oasport.it

live giro d8217italia 2026 tappa di oggi in diretta vingegaard sfianca pellizzari e lo stacca
© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard sfianca Pellizzari e lo stacca
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

PERCORSO E FAVORITI TAPPA 7 GIRO D'ITALIA / IL PRIMO VERO SCONTRO TRA VINGEGAARD E PELLIZZARI!

Video PERCORSO E FAVORITI TAPPA 7 GIRO D'ITALIA / IL PRIMO VERO SCONTRO TRA VINGEGAARD E PELLIZZARI!

Sullo stesso argomento

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard attacca, Pellizzari lo segue!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 16.

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vince un uruguaiano! Vingegaard e Pellizzari ripresi all’ultimo kmCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 17.

live giro d italiaLIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: iniziato il Blockhaus! Tutti contro VingegaardCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima tappa del Giro d'Italia 2026, ... oasport.it

Giro d'Italia, la 7^ tappa in diretta livePossibile punto di svolta della corsa rosa. Si affronta la frazione più lunga (244 km) e il primo GPM di 1^ categoria, il Blockhaus all'arrivo. Prima un solo altro scollinamento, quello a Roccaraso a ... sport.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web