CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della ventesima tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Gemona del Friuli e arrivo a Piancavallo, di 200 km. Al km 73.6 ci sarà lo sprint inetrmedio di Forgaria del Friuli, con Magnier che è ormai maticamente certo della conquista della ciclamino. Poco dopo il traguardo volante inizierà l’ascesa di Clauzetto (6.9 km al 5.7% medio, terza categoria). Dallo scollinamento ci saranno circa 25 km tranquilli prima dell’entrata nel circuito finale, che prevde il doppio passaggio su Piancavallo (14.5 km al 7.8% medio e massima del 14%, prima categoria). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: ultimo arrivo in salita a Piancavallo!

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