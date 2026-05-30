LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | ultimo arrivo in salita a Piancavallo!
Oggi, la ventesima tappa del Giro d’Italia 2026 si conclude con un arrivo in salita a Piancavallo, dopo 200 km partiti da Gemona del Friuli. I ciclisti affrontano un percorso impegnativo con salite che mettono alla prova le forze. La corsa si svolge nel nord-est italiano, tra paesaggi montani e tratti pianeggianti, con il finale in salita che potrebbe decidere la classifica generale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della ventesima tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Gemona del Friuli e arrivo a Piancavallo, di 200 km. Al km 73.6 ci sarà lo sprint inetrmedio di Forgaria del Friuli, con Magnier che è ormai maticamente certo della conquista della ciclamino. Poco dopo il traguardo volante inizierà l’ascesa di Clauzetto (6.9 km al 5.7% medio, terza categoria). Dallo scollinamento ci saranno circa 25 km tranquilli prima dell’entrata nel circuito finale, che prevde il doppio passaggio su Piancavallo (14.5 km al 7.8% medio e massima del 14%, prima categoria). 🔗 Leggi su Oasport.it
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