LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | arrivo in salita a Corno alle Scale

Oggi si svolge la nona tappa del Giro d’Italia 2026, con un percorso che si conclude con un arrivo in salita sul Corno alle Scale. La corsa è partita questa mattina e sta proseguendo lungo un tracciato che prevede diverse asperità prima di raggiungere la salita finale. La tappa si svolge nel territorio italiano e vede coinvolti numerosi ciclisti professionisti. La cronaca in tempo reale di questa giornata permette di seguire gli sviluppi della gara fino all’arrivo in vetta.

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