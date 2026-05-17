LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | arrivo in salita a Corno alle Scale
Oggi si svolge la nona tappa del Giro d’Italia 2026, con un percorso che si conclude con un arrivo in salita sul Corno alle Scale. La corsa è partita questa mattina e sta proseguendo lungo un tracciato che prevede diverse asperità prima di raggiungere la salita finale. La tappa si svolge nel territorio italiano e vede coinvolti numerosi ciclisti professionisti. La cronaca in tempo reale di questa giornata permette di seguire gli sviluppi della gara fino all’arrivo in vetta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della nona tappa del Giro d’Italia 2026. La prima settimana dell’edizione 109 della corsa rosa si chiude con una frazione di 184 chilometri che porterà i corridori da Cervia a Corno alle Scale. Secondo arrivo in salita di quest’edizione dopo il mitico Blockhaus di venerdì. La prima parte di gara è totalmente pianeggiante fino ad arrivare allo sprint intermedio di Marzabotto, dove la strada è già leggermente in salita. Si continua leggermente a salire fino ad arrivare ai piedi della Querciola (11.5 km al 4.2% di pendenza media), preludio all’ascesa finale di Corno alle Scale (10. 🔗 Leggi su Oasport.it
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