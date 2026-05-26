LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | frazione in Svizzera duro arrivo in salita a Carì

Da oasport.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La sedicesima tappa del Giro d’Italia 2026 si svolge oggi in Svizzera, con un finale in salita a Carì. È la frazione più breve di questa edizione, e prevede un percorso che attraversa il confine tra i due paesi. La tappa è segnata da un arrivo impegnativo in salita, che potrebbe influenzare la classifica generale. La corsa è in corso con aggiornamenti in tempo reale sulla frazione odierna.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sedicesima tappa del Giro d’Italia 2026, la frazione più corta di questa centonovesima edizione della Corsa Rosa. Saranno 113 i km del percorso odierno, dove la Svizzera sarà super protagonista, con partenza da Bellinzona e arrivo a Carì. Al km 24.2 inizierà il circuito di 22 km, da ripetere due volte. Questo anello comprende le salite di Torre (4.7 km al 5.6% medio, terza categoria) e Leontica (3 km all’8.5% medio, terza categoria) e terminerà 47.5 km dall’arrivo. Una lunga discesa, che comprende lo sprint inermedio di Ludiano, porterà ai -30 dalla conclusione. 🔗 Leggi su Oasport.it

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