LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | ultimi verdetti con l’arrivo in salita a Piancavallo!

Notizia in breve

Oggi si è disputata la ventesima tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Gemona del Friuli e arrivo in salita a Piancavallo. La tappa, lunga 200 km, si è conclusa con l’arrivo in salita e ha determinato nuovi verdetti in classifica generale. La diretta ha seguito gli ultimi chilometri della gara, aggiornando sui movimenti dei principali favoriti e sui cambiamenti nelle posizioni di classifica. È attesa una conferma della posizione di testa o eventuali sorprese negli ultimi metri.