LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | ultimi verdetti con l’arrivo in salita a Piancavallo!
Oggi si è disputata la ventesima tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Gemona del Friuli e arrivo in salita a Piancavallo. La tappa, lunga 200 km, si è conclusa con l’arrivo in salita e ha determinato nuovi verdetti in classifica generale. La diretta ha seguito gli ultimi chilometri della gara, aggiornando sui movimenti dei principali favoriti e sui cambiamenti nelle posizioni di classifica. È attesa una conferma della posizione di testa o eventuali sorprese negli ultimi metri.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della ventesima tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Gemona del Friuli e arrivo a Piancavallo, di 200 km. Al km 73.6 ci sarà lo sprint inetrmedio di Forgaria del Friuli, con Magnier che è ormai maticamente certo della conquista della ciclamino. Poco dopo il traguardo volante inizierà l’ascesa di Clauzetto (6.9 km al 5.7% medio, terza categoria). Dallo scollinamento ci saranno circa 25 km tranquilli prima dell’entrata nel circuito finale, che prevde il doppio passaggio su Piancavallo (14. 🔗 Leggi su Oasport.it
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2026 Giro d’Italia, s19. live. Ciccone @ 10 Rubio @ 15 Gee @ 20 x.com
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