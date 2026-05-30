Giro d’Italia 2026 tappa di oggi Gemona del Friuli-Piancavallo | orari percorso tv Ultimo arrivo in salita!

Da oasport.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La penultima tappa del Giro d’Italia 2026 si conclude con l’arrivo in salita a Piancavallo, partendo da Gemona del Friuli. La frazione si svolge oggi, con la corsa che attraversa tratti montuosi prima di arrivare in vetta. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva e rappresenta il penultimo grande appuntamento prima della tappa finale a Roma. La gara si svolge lungo un percorso di montagna con un finale in salita.

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Gran finale per il Giro d’Italia 2026. Penultima frazione, la ventesima, Gemona del Friuli-Piancavallo: ultimo tappone di montagna prima della passerella conclusiva in quel di Roma. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. PERCORSO . 200 chilometri da percorrere, 3751 metri di dislivello. Prima parte di gara pianeggiante, con l’unica difficoltà prevista con il GPM di Clauzetto (6.8 km al 5.6%). Poi si andrà verso l’ascesa protagonista di giornata: doppia scalata del Piancavallo, salita di prima categoria lunga 14,8 chilometri con pendenza media del 7,8% e punte del 14%. Al termine del primo passaggio si scende verso il lago di Barcis con una discesa impegnativa. 🔗 Leggi su Oasport.it

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