LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | tutto pronto per l’inizio della frazione
I corridori sono partiti e devono percorrere circa seimilasettecento metri prima di raggiungere il chilometro zero. La tappa del Giro d’Italia 2026 è iniziata e i ciclisti sono in movimento per la frazione odierna. La classifica generale e altri dettagli sulla gara sono disponibili aggiornando la diretta online.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 13.48 Intanto i corridori sono partiti, saranno seimilasettecento metri da fare prima di arrivare al km 0. 13.45 La rimonta per il podio di Giulio Pellizzari potrebbe iniziare quest’oggi. Il marchigiano ha dimostrato una grande crescita nella tappa di Pila e vedremo se il giorno di riposo sarà servito a recuperare altre energie. 13.42 Il percorso odierno si svilupperà interamente in Svizzera, con l’arrivo a Carì. L’ultimo a vincere su questa salita è stato Adam Yates, al Tour De Suisse del 2024. 13.39 Oggi non prenderà il via alla frazione Pacal Ackermann, velocista della Jayco AlUla. 🔗 Leggi su Oasport.it
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