LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | tutto pronto per il via

Da oasport.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si tiene la tappa del Giro d’Italia 2026 e la corsa è pronta a partire. La classifica generale vede in testa il portoghese Afonso Eulálio, che indossa la Maglia Rosa e corre con la squadra Bahrain – Victorious. L’evento è seguito in diretta, con aggiornamenti in tempo reale sulla competizione. La gara si svolge in un percorso che coinvolge diverse località e si conclude con la conclusione della tappa odierna.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 10.40 In Maglia Rosa troviamo il portoghese Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious). 10.37 Alle 10.45 inizierà la partenza neutralizzata, poi alle 10.50 il via ufficiale. 10.34 La tappa di oggi promette spettacolo: sarà infatti il primo arrivo in salita della Corsa Rosa, in terra abruzzese sarà battaglia tra i big. 10.32 Spazio oggi alla frazione più lunga del Giro: la Formia-Blockhaus di 244 km. 10.30 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della settima tappa del Giro d’Italia 2026. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE  test uale della settima tappa del Giro d’Italia 2026, la Formia-Blockhaus di 244 km. 🔗 Leggi su Oasport.it

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