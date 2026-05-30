Il primo traguardo di Piancavallo si è concluso con la vittoria di Ciccone nella classifica degli scalatori. Il gruppo sta attraversando in questo momento la discesa, procedendo con molta attenzione e cautela. La corsa prosegue lungo il tracciato della tappa di oggi, mentre i ciclisti affrontano le ultime fasi della frazione. La classifica generale si aggiorna in tempo reale, con i corridori che cercano di mantenere le posizioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 15.11 Il gruppo sta percorrendo la discesa con estrema cautela. A fare l’andatura in cima al plotone c’è Giulio Ciccone, seguito a ruota dal blocco Visma. 15.08 Poco dopo del GPM di Piancavallo Arrieta della UAE e Crescioli della Polti Visit Malta hanno allungato sul gruppo. I due contrattaccanti stanno provando a forzare in questa difficile discesa per rientrare sui primi tre battistrada. 15.05 Mancano 45km alla conclusione! Il trio in testa sta rischiando più del gruppo in questo tratto di discesa, il loro vantaggio è di 1’25”. 15.03 E’ iniziata da qualche km la lunga discesa che riporterà i ciclisti a fondovalle. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: terminato il primo Piancavallo. Ciccone trionfa nella classifica scalatori!

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