Oggi parte la tappa del Giro d’Italia 2026 al Piancavallo. La corsa è partita con i migliori ciclisti che hanno raggiunto la salita con circa 4 minuti e 30 secondi di ritardo rispetto ai battistrada. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale e i partecipanti continuano a muoversi lungo il percorso. La tappa si svolge in diretta, con la maggiore attenzione rivolta ai primi in classifica e alle eventuali variazioni di posizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 14.19 Il plotone dei migliori ha imboccato la salita con 4’30” di ritardo dai battistrada. Il gruppo sicuramente mangerà terreno sui fuggitivi, che però potrebbero riuscire a scollinare questa prima ascesa di Piancavallo ancora davanti. 14.17 Anche il gruppo maglia rosa ha iniziato il GPM di prima categoria di Piancavallo. Cominciano i 14,5 km di salita, con pendenza media del 7,8%. 14.14 Nel gruppo è sempre la Visma Lease a Bike a fare l’andatura. Vedremo se iniziata la salita qualche altra squadra proverà ad aumentare il ritmo per mettere in difficoltà gli avversari di classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: comincia il Piancavallo!

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