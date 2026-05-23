LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | i fuggitivi con Ciccone insistono nella loro azione

Notizia in breve

I fuggitivi, tra cui un corridore noto, mantengono un vantaggio di 3 minuti e 9 secondi sul gruppo. La fuga prosegue senza soste significative, con alcuni atleti che cercano di aumentare il ritmo. La corsa continua in modo intenso, con i fuggitivi che si sono distanziati rispetto al plotone principale. La classifica generale non ha subito variazioni evidenti fino a questo momento. La tappa è ancora in corso, con la situazione che rimane aperta.