LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | i fuggitivi con Ciccone insistono nella loro azione

Da oasport.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I fuggitivi, tra cui un corridore noto, mantengono un vantaggio di 3 minuti e 9 secondi sul gruppo. La fuga prosegue senza soste significative, con alcuni atleti che cercano di aumentare il ritmo. La corsa continua in modo intenso, con i fuggitivi che si sono distanziati rispetto al plotone principale. La classifica generale non ha subito variazioni evidenti fino a questo momento. La tappa è ancora in corso, con la situazione che rimane aperta.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 14:51 Il vantaggio dei fuggitivi sul gruppo è di 3’09”. 14:48 Lo spagnolo David de la Cruz della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team, con 6’43” di ritardo, è il corridore meglio piazzato in classifica generale all’interno della fuga. 14:45 Con il primo posto nello sprint di Roisan Narvaez scavalca Magnier al comando della classifica a punti. 14:42 Il gruppo di testa è così composto: Luca Vergallito (Alpecin-Premier Tech), Alexander Cepeda, Jardi van der Lee (EF Education-EasyPost), Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Enric Mas, Juanpe López, Lorenzo Milesi, Einer Rubio (Movistar Team), Jan Hirt (NSN Cycling Team), David de la Cruz, Mark Donovan, Nickolas Zukowsky (Pinarello Q36. 🔗 Leggi su Oasport.it

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