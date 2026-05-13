LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo tiene sotto tiro la numerosa fuga Gall attardato
Oggi si corre la tappa del Giro d’Italia 2026, con il gruppo che tiene sotto pressione la fuga numerosa. In questa fase, uno dei corridori attardati è stato segnalato mentre il resto della corsa prosegue con gli atleti ancora in lotta per la vittoria di tappa e la classifica generale. A circa metà percorso, Narvaez, che aveva guadagnato un piccolo vantaggio, è stato raggiunto da altri sei ciclisti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 14.32 Narvaez, che aveva preso un leggero margine di vantaggio sugli altri battistrada, è stato raggiunto da 6 corridori. Si è creata quindi una “fuga nella fuga” in testa alla corsa. 14.30 Mancano 120km alla fine della tappa. Finalmente ha smesso di piovere sulla corsa, anche se le nuvole all’orizzonte non promettono niente di nuovo. 14.28 Si è formata una strana sensazione al comando della corsa. Jhonatan Narvaez, vincitore della tappa di ieri, ha guadagnato qualche decina di metri sugli altri fuggitivi. Quella dell’ecuadoregno è la classica “fagianata”, che però difficilmente continuerà la sua azione in solitaria per tutto il resto della frazione odierna.🔗 Leggi su Oasport.it
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