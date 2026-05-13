LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo tiene sotto tiro la numerosa fuga Gall attardato

Oggi si corre la tappa del Giro d’Italia 2026, con il gruppo che tiene sotto pressione la fuga numerosa. In questa fase, uno dei corridori attardati è stato segnalato mentre il resto della corsa prosegue con gli atleti ancora in lotta per la vittoria di tappa e la classifica generale. A circa metà percorso, Narvaez, che aveva guadagnato un piccolo vantaggio, è stato raggiunto da altri sei ciclisti.

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