Oggi, durante la tappa del Giro d’Italia 2026, i ciclisti hanno scalato il GPM di Clauzetto, prima di arrivare a Piancavallo. Tra le due salite, si trova il RedBull km, che premia con 6,4 secondi e 2 secondi di abbuoni. La corsa è ancora in corso e si attende l’arrivo in quota a Piancavallo. La classifica generale si aggiorna in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 13.40 Nel fondovalle fra la prima e la seconda scalata a Piancavallo è situato il RedBull km di giornata, che assegna 6,4 e 2 secondi di abbuoni. Vedremo se gli uomini di classifica si sfideranno per vincere il traguardo volante, così da ottenere quei secondi che potrebbero risultare importanti per la classifica finale, soprattutto nelle posizioni di rincalzo. 13.38 Il corridore della Uno-X Mobility Dversnes Lavik sembra molto dolorante dopo la caduta. Il norvegese ha battuto violentemente sul ginocchio destro e fatica a pedalare. 13.36 Il Gpm di Clauzetto, già affrontato dal gruppo, era di gran lunga il più facile in corsa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: scalato il GPM di Clauzetto, attesa per Piancavallo

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