Oggi si tiene la tappa del Giro d’Italia 2026, con aggiornamenti in tempo reale sulla corsa. Dopo il primo GPM, un gruppo di cinque ciclisti si trova in testa alla gara. La classifica generale viene aggiornata man mano che i corridori affrontano le asperità del percorso. I tifosi possono seguire l’evoluzione della tappa attraverso le informazioni fornite in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 13:29 La situazione: al comando Afonso Eulalio (Bahrain – Victorious), Gianmarco Garofoli (Soudal Quick – Step), Einer Rubio (Movistar Team), Thomas Silva (XDS Astana Team) e Victor Campenaerts (Team Visma – Lease a Bike). Gruppo maglia rosa a 40 secondi. 13:26 Il gruppo ha deciso di non correre rischi in discesa. Si forma un quintetto al comando con il rientro dell’azzurro Gianmarco Garofoli (Soudal Quick – Step). 13:23 Terminato il primo tratto di discesa. Ora nuovi 6 km di salita al 5% non contrassegnati come GPM. 13:21 Rientra Campenaerts. Sono quattro dunque gli uomini in avanscoperta.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: un quintetto al comando dopo il primo GPM

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