Durante la tappa di oggi del Giro d’Italia 2026, un ciclista ha avuto problemi meccanici, ma è riuscito a rientrare subito nel gruppo. Attualmente, in testa al percorso, sono rimasti soltanto tre corridori. La corsa continua con questa formazione e la classifica generale si aggiorna di conseguenza. La situazione resta tesa, con pochi atleti ancora in testa e la corsa che prosegue senza ulteriori intoppi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 14.43 Rimangono solo in 3 davanti. Jack Haig aumenta il ritmo della fuga e solo Leknessund e Warbasse riescono a tenergli le ruote. Abbandonano il gruppo dei battistrada invece Geens e Huens. 14.41 Sembra sempre vicino a crollare Afonso Eulalio. La maglia bianca, che può contare anche sul sostegno dell’espertissimo Damiano Caruso, si trova sempre in fondo al gruppo e la pedalata appare appesantita. 14.39 Rientra sul gruppo senza apparente difficoltà Vingegaard. In quattro pedalato il danese è riuscito a risalire il plotone e si è riportato alle spalle dei propri compagni di squadra. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: problemi meccanici per Vingegaard! Il danese rientra subito in gruppo

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