LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Inizia ufficialmente la tappa subito scatti in gruppo!
Oggi, durante la tappa del Giro d’Italia 2026, undici corridori hanno preso un leggero vantaggio in testa al gruppo. Subito dopo l’inizio della corsa, sono partiti alcuni scatti in gruppo, con continui tentativi di allungo e attacchi da parte di vari ciclisti. La gara è in corso e si seguono aggiornamenti in tempo reale sulla classifica generale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 14.09 Undici corridori hanno preso un leggero vantaggio, ma continuano gli attacchi. 14.08 Tappa corta ed esplosiva, Gall potrebbe pagare qualcosa su questo percorso. 14.05 Iniziano gli scatti, ci prova la maglia blu Van der Lee. La leadership della classifica scalatori è di Jonas Vingegaard, ma è il corridore della EF a vestire la maglia di miglior scalatore essendo il danese in rosa. 14.03 E’ iniziata ufficialmente la diciassettesima tappa! 14.00 Ancora un km di trasferimento, prima del via ufficiale. 13.57 La tappa dopo il giorno di riposo ha sempre regalato sorprese, vedremo se anche oggi qualcuno potrebbe faticare di più rispetto al solito. 🔗 Leggi su Oasport.it
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