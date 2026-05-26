LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Inizia ufficialmente la tappa subito scatti in gruppo!

Notizia in breve

Oggi, durante la tappa del Giro d’Italia 2026, undici corridori hanno preso un leggero vantaggio in testa al gruppo. Subito dopo l’inizio della corsa, sono partiti alcuni scatti in gruppo, con continui tentativi di allungo e attacchi da parte di vari ciclisti. La gara è in corso e si seguono aggiornamenti in tempo reale sulla classifica generale.