Al termine dell’ultimo chilometro di salita, i ciclisti davanti stanno affrontando la fase finale della tappa. Piancavallo è stato scalato a ritmo sostenuto, con alcuni corridori che hanno spinto forte, ma nessuno ha attaccato il gruppo dei leader. La corsa prosegue senza grandi scatti tra i favoriti, mentre i tempi si consolidano in vista delle fasi finali della tappa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 14.57 Ultimo km di salita per i battistrada. Il vantaggio dei tre in testa alla corsa è solamente di 1’22”. 14.55 Ritmo alto, ma costante tenuto dalla Visma Lease a Bike. A fare l’andatura c’è sempre Victor Campenaerts; grande cronoman, ma non certo uno scalatore puro. Il gruppo è composto ancora da 2530 atleti. 14.53 Il trio in testa è ormai nella parte conclusiva della salita. Haig, Leknessund e Warbasse stanno scalando il tratto più facile del Piancavallo, dove le pendenze sono “solamente” intorno al 3%. 14.50 I fuggitivi hanno perso molto terreno rispetto al gruppo, ma dovrebbero scollinare il GPM in testa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Piancavallo scalato a ritmo alto, ma i big non scattano

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