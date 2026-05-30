Durante la tappa del Giro d’Italia 2026, sono stati avviati gli scatti in gruppo con l’obiettivo di creare una fuga. La corsa prosegue con i ciclisti che cercano di allontanarsi dal gruppo principale. La classifica generale mostra alcuni corridori nelle posizioni di testa. Alle 11:21, il gruppo si trova ancora compatto, con alcuni atleti in prima fila. La corsa continua con i ciclisti impegnati nelle strategie di attacco e difesa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 11.21 Milan è nelle prime posizioni del gruppo. Il friulano vuole fare bene nelle sue terre, magari centrando una fuga. 11.18 Iniziano gli scatti. Tra le squadre più attive in testa al gruppo ci sono Lotto Intermarché, XDS Astana Team e Uno-X Mobility. 11.15 Prende il via ufficialmente la ventesima tappa! 11.12 Oggi scatta il Giro d’Italia femminile, con partenza da Cesenatico e arrivo a Ravenna. 11.09 Le energie in gruppo ieri non sono state molte, vedremo se riuscirà ad uscire facilmente dal plotone. 11.06 Riparte la corsa, mancano 3.5 km al via ufficiale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inziano gli scatti in gruppo, per portare via la fuga

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