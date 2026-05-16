LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Ganna e Bettiol in fuga ma continuano gli scatti
Oggi si tiene la tappa del Giro d’Italia 2026, con Ganna e Bettiol che sono in fuga lungo il percorso. Durante la giornata, sono stati effettuati diversi tentativi di scatto da parte di vari ciclisti, che hanno cercato di allungare sul gruppo principale. Tra i corridori in gara ci sono anche Giulio Ciccone, che corre con la squadra Lidl – Trek, e Davide Ballerini, rappresentante dell’XDS Astana Team. La corsa continua con aggiornamenti in tempo reale sui movimenti dei principali protagonisti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 14:07 Ci sono anche Giulio Ciccone (Lidl – Trek) e Davide Ballerini (XDS Astana Team). 14:05 Grazie ad un piccolo dentello provano ad uscire dal gruppo altri corridori tra cui Valgren (EF Education EasyPost) e Mifsud (Team Polti VisitMalta). 14:02 Sempre circa 20 secondi di vantaggio per Filippo Ganna ed Alberto Bettiol, che sarebbero ben contenti di ricevere nuovi compagni di fuga. 14:00 Foratura e cambio di bici per Jay Hindley (Red Bull – BORA – hansgrohe). 13:59 Gruppo allungatissimo con tanti tronconi separati da pochi metri l’uno dall’altro. 13:58 Si sganciano altri 7 corridori dal plotone maglia rosa, ma il gruppo è a pochi secondi. 🔗 Leggi su Oasport.it
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