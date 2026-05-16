LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Ganna e Bettiol in fuga ma continuano gli scatti

Oggi si tiene la tappa del Giro d’Italia 2026, con Ganna e Bettiol che sono in fuga lungo il percorso. Durante la giornata, sono stati effettuati diversi tentativi di scatto da parte di vari ciclisti, che hanno cercato di allungare sul gruppo principale. Tra i corridori in gara ci sono anche Giulio Ciccone, che corre con la squadra Lidl – Trek, e Davide Ballerini, rappresentante dell’XDS Astana Team. La corsa continua con aggiornamenti in tempo reale sui movimenti dei principali protagonisti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui