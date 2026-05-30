Inizia la salita finale di Piancavallo nel Giro d’Italia 2026. Alle 15.51, il ciclista Piganzoli perde terreno e si allontana dalla testa della corsa. La gara prosegue con i corridori impegnati sulla salita, mentre la classifica generale si mantiene in continuo movimento. La fase conclusiva della tappa sta determinando le differenze tra i favoriti. Nessun altro dettaglio sulla posizione attuale degli altri concorrenti o sui tempi di percorrenza.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 15.51 Sembra pesante la pedalata di Piganzoli, perde posizioni. 15.50 Kuss si sfila. 11 km al traguardo. Qui è il tratto più duro della salita. 15.50 Vingegaard si volta per guardare chi è rimasto. 15.49 Crescioli prova ad andarsene in solitaria. Mancano 11,5 km. 1’06” sul gruppetto degli uomini di classifica. 15.48 Staccato Giulio Pellizzari. Lemmen sta tirando il gruppo maglia rosa. Alla sua ruota Kuss, Piganzoli e Vingegaard. 15.46 Dopo aver attaccato, Warbasse si pianta. Restano in due in testa: Arrieta e Crescioli. Dal gruppo maglia rosa si staccano Ciccone e O’Connor. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la salita finale di Piancavallo!

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