La salita finale verso Pila è iniziata, con 16,5 km al 7,1% di pendenza media. La tappa di oggi del Giro d’Italia 2026 si svolge in diretta, con i ciclisti impegnati nella fase conclusiva della corsa. La classifica generale del Giro è aggiornata, mentre i corridori affrontano l’ultimo tratto di salita. La corsa continua senza variazioni significative nelle posizioni di testa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 16.20 Inizia la salita finale verso Pila! 16,5 km al 7,1% di pendenza media. Il tratto più duro è il finale: ultimi 5000 metri al 7,8% medio. La punta massima è dell’11%. 16.19 Donovan transita per primo al chilometro Red Bull davanti a De la Cruz e Hirt. 16.17 E’ vero che la salita finale non è durissima. Ma il vantaggio dei battistrada appare troppo ridotto per resistere ad un probabile attacco di un indemoniato Vingegaard. 16.15 20 km al traguardo. 16.14 Fra 3500 metri il chilometro Red Bull, che assegna rispettivamente 6, 4 e 2 secondi di abbuono al primo, secondo e terzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la salita finale verso Pila!

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