Cinque corridori sono in fuga in testa alla tappa di oggi del Giro d’Italia 2026 sul Piancavallo. La formazione Visma sta spingendo forte, aumentando il ritmo in salita. La corsa è ancora aperta e la distanza tra i fuggitivi e il gruppo principale si riduce. La classifica generale vede ancora in testa il leader, mentre gli inseguitori cercano di recuperare terreno. La tappa prosegue con azioni intense e sorpassi sulla strada.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 14.31 Diventano 5 i fuggitivi in testa. Tarozzi e Silva si staccano dagli ormai ex compagni di avventura. Il gruppo però ha sensibilmente aumentato l’andatura e il loro vantaggio è solo di 2’32”. 14.29 Prima vittima illustre nel gruppo maglia rosa. Si è staccato l’espertissimo Chris Harper, dodicesimo in classifica. 14.27 Eulalio occupa già le ultime posizioni di un gruppo maglia rosa ancora piuttosto numeroso. Il portoghese più volte ci ha mostrato di preferire salire del proprio passo anche a costo di perdere posizioni e metri. Il ritmo della Visma non è però così forte e il rischio è che alla prima vera accelerazione la maglia bianca possa abbondonare rapidamente le ruote dei migliori. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: forcing Visma sul Piancavallo

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