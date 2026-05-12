Oggi si corre una tappa del Giro d’Italia 2026 con la corsa che sta attraversando il Cozzo Tunno, dove il colombiano Bernal ha mostrato segni di difficoltà durante l’attacco della squadra Movistar. La gara è entrata nella fase di discesa, che durerà circa 20 chilometri prima di arrivare al traguardo. I tifosi sono in attesa di aggiornamenti sulla classifica generale e sui movimenti dei principali favoriti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 16.31 Inizia ufficialmente la discesa, che terminerà a 20 km dall’arrvio. 16.28 40 km al termine della tappa. 16.25 Termina ora il GPM, ancora 3 km disalita prima di iniziare la vera discesa. 16.23 Si ferma Ben Turner in supporto a Bernal, che potrebbe rientrare nella discesa. 16.20 Attenzione perchè sta facendo fatica anche Egan Bernal, che ha perso le ruote del gruppo. Dal plotone si sono staccati Vlasov e Scaroni, 2 km al termine della salita. 16.17 Termina ora il lavoro di Milesi, mentre si è staccato definitivamente Corbin Strong. 16.16 Impressionante Lorenzo Milesi, che continua a dettare il passo in gruppo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Bernal in difficoltà sul forcing della Movistar sul Cozzo Tunno!

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