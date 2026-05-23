LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Ciccone rompe gli indugi sul Verrogne forcing della Visma

Notizia in breve

Durante la tappa di oggi, il ciclista ha deciso di attaccare sul Verrogne, mettendo in moto una serie di azioni offensive. La squadra Visma ha aumentato il ritmo, cercando di controllare il gruppo e di recuperare terreno. A circa metà percorso, alcuni fuggitivi, tra cui Poels, sono rientrati nel gruppo principale. La classifica generale del Giro d’Italia 2026 viene aggiornata in tempo reale, con i corridori che continuano a muoversi lungo il percorso.