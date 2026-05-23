LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Ciccone rompe gli indugi sul Verrogne forcing della Visma
Durante la tappa di oggi, il ciclista ha deciso di attaccare sul Verrogne, mettendo in moto una serie di azioni offensive. La squadra Visma ha aumentato il ritmo, cercando di controllare il gruppo e di recuperare terreno. A circa metà percorso, alcuni fuggitivi, tra cui Poels, sono rientrati nel gruppo principale. La classifica generale del Giro d’Italia 2026 viene aggiornata in tempo reale, con i corridori che continuano a muoversi lungo il percorso.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 15.50 Rientrano Poels ed altri fuggitivi. I battistrada hanno ormai solo 2’37” sul gruppo maglia rosa. 15.50 Vanno via in quattro: Ciccone, Rubio, Mas e Vlasov. Movistar in superiorità numerica. 15.49 42,5 km all’arrivo. Rubio va a chiudere su Ciccone, portandosi dietro anche Vlasov e Mas. 15.48 Scatta Ciccone e prova ad andarsene da solo. 15.47 Adesso c’è Bart Lemmen a tirare per Vingegaard. Scende a 3’06” il margine dei battistrada. Le chanche che uno dei fuggitivi vinca la tappa si assottigliano. 15.46 Per ora sembra di vedere un Bernal più pimpante rispetto a qualche giorno fa. 🔗 Leggi su Oasport.it
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