Durante la tappa del Giro d’Italia 2026, Silva ha vinto lo sprint intermedio su un forte strappo, precedendo Leknessund e Tarozzi. Attualmente, cinque corridori si trovano davanti nel gruppo principale, mentre la squadra Visma mantiene il controllo della corsa. La classifica generale vede ancora in testa i ciclisti in fuga, con la corsa che prosegue su un percorso impegnativo. La tappa è in corso e gli aggiornamenti continuano in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 12.50 Silva si prende lo sprint intermedio, posto su un durissimo strappo, davanti a Leknessund e Tarozzi. Tra qualxhe km inizierà il primo GPM di giornata. 12.47 Con i suoi 200.7 km questa è la quinta tappa più lunga del Giro d’Italia 2026. 12.44 Dopo un inseguimento lunghissimo Tarozzi e Warbasse stanno per rientrare sui cinque battistrada. Mancano 3 km allo sprint intermedio di Forgaria del Friuli. 12.41 Sono solo 8 le squadre ad aver vinto in questo Giro: Visma Lease a Bike, Netcompany INEOS, Soudal Quick-Step, XDS Astana Team, Uno-X Mobility, EF Education-EasyPost, Bahrain Victorious, UAE Team Emirates-XRG. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: cinque davanti, la Visma controlla

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