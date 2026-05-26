LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | cinque corridori in testa alla corsa ma la Visma controlla

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 15.22 Ciccone passa in testa al GPM e si porta a -50 punti da Vingegaard. 15.20 La giuria ha consentito alle ammiraglie dei fuggitivi di portarsi davanti, segno che il distacco è aumentato. 15.17 60 km alla conclusione. Il gruppo paga 1’40” dai cinque al comando. 15.14 Su Ciccone sono rientrati Harper, Rubio, Narvaez e Ulissi, mentre sono più indietro Van der Lee e Zana. 15.11 Inizia il secondo passaggio su Torre (4.7 km al 5.6% medio, terza categoria). Ciccone continua a dimostrare grande condizione, i compagni di fuga non sono ancora riusciti a rientrare nonostante l’abruzzese non stia forzando. 🔗 Leggi su Oasport.it

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