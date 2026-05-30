Durante la tappa di oggi del Giro d’Italia 2026, cinque corridori sono rimasti in testa, mentre il gruppo principale ha lasciato fare. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale, con alcuni ciclisti ancora in lotta per la vittoria di tappa. Alle 11.50, i leader sono ancora in movimento, e la corsa prosegue senza modifiche significative alla classifica. La diretta continuerà a fornire aggiornamenti sugli sviluppi della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 11.50 Jonas Geens (Alpecin Premier-Tech), Axel Huens (Groupama FDJ – United), Jack Haig (Netcompany INEOS), Thomas Guillermo Silva (XDS Astana Team) e Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) sono i cinque corridori al comando. Ad inseguire soo rimasti Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber) e Larry Warbasse (Tudor Pro Cycling Team), con un ritardo di 1?. Il gruppo paga 2?. 11.47 Milan si è fatto sfilare dal gruppo, per salutare il suo paese. 11.46 La corsa passa a Buja, paese di Milan. 11.43 Il gruppo rimane a 1? dalla fuga, non è ancora chiuso il discorso per i fuggitivi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: cinque al comando, il gruppo lascia fare

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