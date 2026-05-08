LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | in due al comando gruppo in controllo

Oggi la corsa del Giro d’Italia 2026 si è svolta con due corridori in testa, mentre il gruppo principale si mantiene compatto e in controllo. A metà giornata, Tarozzi e Sevilla hanno deciso di fermarsi, riconoscendo di non poter più competere per la vittoria di tappa, dopo aver conquistato gli sprint intermedi e i punti sui GPM disponibili. La gara prosegue sotto gli occhi di appassionati e tifosi collegati in tempo reale.

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