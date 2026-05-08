LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | in due al comando gruppo in controllo
Oggi la corsa del Giro d’Italia 2026 si è svolta con due corridori in testa, mentre il gruppo principale si mantiene compatto e in controllo. A metà giornata, Tarozzi e Sevilla hanno deciso di fermarsi, riconoscendo di non poter più competere per la vittoria di tappa, dopo aver conquistato gli sprint intermedi e i punti sui GPM disponibili. La gara prosegue sotto gli occhi di appassionati e tifosi collegati in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.49 Adesso sono fermi Tarozzi e Sevilla, che hanno capito di non avere chance di arrivare al traguardo e hanno già conquistato tutti gli sprint intermedi e i GPM a disposizione. 15.48 Con l’accelerazione del Red Bull KM il gruppo si è portato a 45? dai due fuggitivi, che hanno allo stesso tempo ridotto notevolmente la loro velocità. 15.47 30 km al traguardo, davanti rimangono sempre Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber) e Diego Pablo Sevilla (Polti VisitMalta). 15.46 Confermato il terzo posto di Morgado, che potrebbe tornare utile anche per la tappa di domani, molto adatta alle caratteristiche del portoghese.🔗 Leggi su Oasport.it
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