Durante la tappa di oggi del Giro d’Italia 2026, un attacco di Piganzoli ha spinto il gruppo, con Vingegaard che ha risposto mantenendo un ritmo regolare. Pellizzari si trova in difficoltà, staccato dal gruppo principale. La classifica generale vede Vingegaard stabile, senza spingere al massimo. La corsa prosegue con azioni decise da alcuni corridori, mentre altri appaiono più stanchi. La tappa è ancora in corso e gli aggiornamenti continuano in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 16.51 Ripetiamo: Vingegaard sta salendo regolare, ma non è assolutamente a tutta. Se volesse, potrebbe vincere questo Giro d’Italia con una dozzina di vantaggio rispetto a tutti gli avversari. Al Tour de France, in effetti, è quello che abbiamo visto negli ultimi anni: Pogacar, Vingegaard, poi tutti gli altri oltre i 10 minuti. 16.49 Ultimi 4 km di salita. Sono i più duri, con punta del 13% nel finale. 16.48 Vingegaard potrebbe raggiungere i 2 minuti di vantaggio.Ora ha 57? su Bernal, Arensman, Gall, Gee, Piganzoli e Hindley. A 1’09” Storer, Eulalio a 2’04”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: forcing di Piganzoli, attacca Vingegaard. Pellizzari alla deriva

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