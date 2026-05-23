Durante la tappa del Giro d’Italia 2026, a circa 4,6 chilometri dal traguardo, un corridore ha attaccato il leader della classifica generale, che si trovava in corsa. Poco prima, un altro ciclista aveva effettuato un forcing, spingendo gli altri a reagire. La corsa si è intensificata negli ultimi chilometri, con azioni decise da alcuni protagonisti in gara. La situazione resta in evoluzione, con la classifica che potrebbe cambiare nelle prossime fasi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 16.51 Attacca Vingegaard a 4,6 km dall’arrivo. E nessuno lo segue. 16.50 Pellizzari si stracca. Adesso dovrà pensare a salvarsi. La condizione è chiaramente compromessa dopo il virus che lo ha debilitato lo scorso fine settimana. Eulalio già a 1’12” da Vingegaard. 16.50 Ripresi Rubio e Ciccone. 5 km all’arrivo. Adesso il tratto più duro. 16.49 Benissimo Bernal a ruota di Vingegaard. Pellizzari perde qualche metro, poi rientra. 16.49 Davanti attacca Ciccone e si porta dietro Rubio. 16.49 Rasoiata di Piganzoli, ci siamo. 16.48 Vlasov viene ripreso e si mette a disposizione di Pellizzari e Hindley. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: attacca Vingegaard dopo il forcing di Piganzoli

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