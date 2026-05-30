LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Arici si aggiudica lo sprint intermedio di Alfonsine

Notizia in breve

Un ciclista ha vinto lo sprint intermedio a Alfonsine durante la tappa del Giro d’Italia 2026. La testa della corsa ha un vantaggio di 1 minuto e 33 secondi. La giornata si presenta tranquilla per i concorrenti alla classifica generale, mentre rappresenta la prima vera opportunità per gli sprinter di mettersi in mostra. La corsa continua con aggiornamenti in tempo reale.