LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Arici si aggiudica lo sprint intermedio di Alfonsine
Un ciclista ha vinto lo sprint intermedio a Alfonsine durante la tappa del Giro d’Italia 2026. La testa della corsa ha un vantaggio di 1 minuto e 33 secondi. La giornata si presenta tranquilla per i concorrenti alla classifica generale, mentre rappresenta la prima vera opportunità per gli sprinter di mettersi in mostra. La corsa continua con aggiornamenti in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.19 Il vantaggio della testa della corsa è di 1’33”. 17.16 Oggi giornata tranquilla per chi ambisce alla classifica generale, mentre sarà la prima vera occasione per le sprinter. 17.13 Ancora 70 km per arrivare sul traguardo di Ravenna. 17.10 Sale il margine delle tre fuggitive: 1’39” sul gruppo. 17.07 Sofia Arici vince lo sprint intermedio di Alfonsine. 17.04 Mancano 76 km al traguardo. 17.01 UAE Team ADQ in testa al gruppo. 16.58 Giornata caldissima, con la temperatura che supera leggermente i 30°. 16.55 Frazione odierna completamente pianeggiante: appena 100 i metri di dislivello. 16.52 Le quattro attaccanti sembrano aver alzato bandiera bianca: margine appena superiore al 1?. 🔗 Leggi su Oasport.it
Giro d'Italia 2026 Stage 19 Preview: 5,500 Meters Of Climbing
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